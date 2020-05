Langenfeld/Monheim : Unternehmen wollen mehr Home Office

Das Coronavirus hat viele Arbeitnehmer ins heimische Büro getrieben. Eine Frau nimmt in ihrem Wohnzimmer an einer Telefonkonferenz teil. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Langenfeld/Monheim Stadtverwaltung Monheim, Sparkasse Langenfeld und ein Weltkonzern wie Bayer: Die Erfahrungen der Arbeitgeber mit dem Home Office sind gut. Sie sehen es als zukunftsträchtiges Konzept.

Mitte März fand sich im Zuge der Pandemiebekämpfung plötzlich nahezu jeder fünfte deutsche Arbeitnehmer im Homeoffice wieder, hat eine Studie der Universität Mannheim ergeben. Auch der Monheimer Bürgermeister Daniel Zimmermann stellte seine Beschäftigten von der Präsenzpflicht frei. Sofern sie also nicht in sicherheitsrelevanten Bereichen arbeiteten, hatten sie die Wahl, „ob sie in den nächsten Tagen ihren Dienst von Zuhause aus oder an ihrem Arbeitsplatz erledigen.“ „Anordnen kann der Arbeitgeber das nicht, er würde ja über das Eigentum und die Privaträume der Arbeitnehmer verfügen“, stellt Personalchef Martin Frömmer klar. In der Hochzeit habe sich die Hälfte der Belegschaft im Home Office befunden, davon ausgenommen war etwa der gesamte Aufgabenbereich des Betriebshofes. Es wurde verabredet, dass sich eine Bürobesetzung mit der Tele-Arbeit abwechseln konnte.

Bevorzugt in den Genuss kamen Mitarbeiter, die zur Risikogruppe gehören, gleichzeitig Kinder betreuen mussten oder besonders lange Anfahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr haben, berichtet Frömmer.

Info Rechtliche Grundlagen für das Homeoffice Normalerweise dürfen Arbeitgeber nicht einseitig festlegen, ob und wann Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Dies sollte im Arbeitsvertrag geregelt sein. Auf der Arbeit zu Hause gelten dieselben Regeln wie am regulären Arbeitsplatz. Das gilt insbesondere für die Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Arbeitszeiten richten sich nach den Regelungen im Arbeitsvertrag. Für die Arbeit im Homeoffice muss eine Datenschutzvereinbarung getroffen werden, die regelt, welche datenschutzrechtlichen Maßnahmen der Arbeitnehmer ergreifen muss.

Damit die Mitarbeiter von außen auf das Kommunikationsnetz ihres jeweiligen Arbeitsbereiches, etwa die Wohngeldstelle, zugreifen konnten, wurde die Zahl der VPN-(Virtual private network)Zugänge erhöht. Meetings wurden per WebEx organisiert. „Da wir die meisten Beschäftigten im Zuge des mobilen Sitzungsdienstes schon mit I-Pads ausgestattet hatten, mussten wir nur wenige zusätzliche Geräte ausgeben“, so Frömmer.

Insgesamt seien die Erfahrung mit der Heimarbeit „sehr gut“: „Die Kollegen sind sehr verantwortungsvoll damit umgegangen, keine der Führungskräfte hatte den Eindruck, es werde zu wenig gearbeitet.“ Im Gegenteil profitiere der Arbeitgeber davon, dass die zeitliche Schranke zwischen Beruf und Privatem wegfällt. Seit Anfang MaiI seien viele Mitarbeiter in die ohnehin sehr großzügig bemessenen Doppelbüros zurückgekehrt. Zusätzlich habe man Plexiglaswände installiert. „Künftig wollen wir mehr Heimarbeit zulassen, wir haben daher die Lizenzen behalten“, sagt Frömmer. Zudem ließen sich durch virtuelle Konferenzen Reisekosten sparen.

Die Erfahrung mit dem Homeoffice hat die Geschäftsleitung der Sparkasse Langenfeld „absolut begeistert“, erklärt Sprecherin Tamaryn Neuhaus. Vor allem, was die Verbesserung der persönlichen Work-Life-Balance angehe. So konnte nicht nur das Ansteckungsrisiko gemindert, sondern auch eventuelle Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung abgefedert werden. Dass bei dauerhaftem Homeoffice die zwischenmenschliche Beziehung unter den Kollegen leide, diese Erfahrung habe man bisher nicht gemacht.

Andererseits stelle das Homeoffice eine Sparkasse natürlich vor große Herausforderungen, weil zum Teil mit sehr sensiblen Daten gearbeitet werde. Abhilfe schaffe da ein besonders abgesichertes System, auf das man nur mit einem persönlich zugewiesenen Token Zugriff erhält. „Darüber hinaus werden unsere Mitarbeiter umfassend geschult, bevor sie die Heimarbeit antreten“, so Neuhaus. Dabei könne die Sparkasse auf schon bestehende Standards zurückgreifen, weil sie schon in den vergangenen Jahren das flexible Arbeiten von zu Hause eingeführt hat. Insofern musste die Infrastruktur nur leicht ausgebaut werden, indem etwa noch mehr Token bestellt wurden. Aktuell arbeiten immer noch rund 50 Prozent unserer Mitarbeiter von zu Hause aus. So ist gewährleistet, dass vor Ort in der Sparkasse jedem ein Einzelbüro zur Verfügung steht.

Alle Mitarbeiter des Bayer-Konzerns, die im Unternehmen eine Bürotätigkeit ausüben, sind seit Mitte März ins Home Office gewechselt, teilt Konzernsprecher Markus Siebenmorgen mit. Das betreffe in Deutschland aktuell 10.000 Beschäftigte. „Home Office und mobiles Arbeiten sind seit langem feste Bestandteile der Arbeitskultur bei Bayer“, so Siebenmorgen. Dieses mobile Arbeiten sei inzwischen sogar in Bereichen etabliert, in denen dies eher ungewöhnlich ist, etwa in Laborberufen. „Unsere Angestellten sind zudem standardmäßig mit Laptops und Smartphones ausgestattet, so dass der vorübergehende Wechsel einer großen Zahl von Mitarbeitern ins Home Office problemlos möglich war“, sagt Siebenmorgen. Um allen Beschäftigten auch von zuhause aus Zugang zum Unternehmensnetzwerk und dort abgelegten Informationen zu ermöglichen, hatte Bayer daher schon vorher die Kapazität des VPN-Netzwerks deutlich erhöht. „Wir waren damit auch in technischer Hinsicht gut darauf vorbereitet.“