Langenfeld Gesundheit : Implantat nimmt Patienten den Schmerz

Lutz Hollenberg lässt sich von Robert Pflugmacher das Iliosakralgelenk erklären. Foto: Hollenberger/PATRICK GAWANDTKA

Langenfeld Wenn eine konservative Behandlung versagt, kann ein minimalinvasiver Eingriff bei Beschwerden im Kreuz-Darmbein-Gelenk Abhilfe schaffen. Etabliert hat sich das sogenannte „iFuse-System“.

Von Alexander Riedel

Im Sitzen fing es an: Schmerzen im unteren Rücken, die manchmal ins Bein ausstrahlten, belasteten den Langenfelder Lutz Hollenberg mehr und mehr. Die oft verdächtigte Bandscheibe schied beim kaufmännischen Angestellten rasch als Übeltäter aus. Ein Test ergab: Schuld an den Beschwerden war vielmehr das Iliosakralgelenk (ISG), auch Kreuz-Darmbein-Gelenk genannt, das Wirbelsäule und Becken verbindet. In Mitleidenschaft gezogen ist das zum Beispiel bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen wie dem Morbus Bechterew, schwangerschaftsbedingten Beschwerden oder Verschleißerscheinungen.

„Wahrscheinlich hat bei mir eine Fehlhaltung die Probleme ausgelöst“, sagt der heute 46-Jährige. Schreibtischarbeiten und lange Autofahrten in wenig rückenschonender Position über Jahre hinweg machten dem empfindlichen Gelenk offenbar zunehmend zu schaffen. Schmerzmittel, Gymnastik, Spritzen – nichts brachte den gewünschten Erfolg.

Info Das iFuse Implant System Was Das patentierte Verfahren entwickelte das 2008 in San Jose gegründete Unternehmen SI-Bone, das Tochterunternehmen in Italien und Deutschland unterhält. Der Eingriff wird von den Krankenkassen übernommen.

„Ich konnte meinen Job nur noch mit starken Einschränkungen ausüben und musste meine geliebten Laufschuhe an den Nagel hängen“, schildert der sportbegeisterte Familienvater seine Lage.

Dann vermittelte ihn sein Orthopäde an Professor Dr. Robert Pflugmacher, den leitenden Oberarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie am Universitätsklinikum Bonn. Der bestätigte die ISG-Diagnose – und sorgte entscheidend für Abhilfe. Arzt und Patient entschieden sich schließlich für einen minimalinvasiven Eingriff. Dabei nutzte Pflugmacher das sogenannte iFuse-Implant-System: Er setzte dem Patienten dreieckige, titanbeschichtete Implantate ein, die innerhalb weniger Wochen mit dem umliegenden Knochen verwuchsen und so das Gelenk stabilisierten. Der in den USA gegründete Hersteller SI-BONE bezeichnet das Verfahren als „weniger invasive Alternative zur herkömmlichen Fixierung mittels Schrauben“.

An rund 100 Patienten hat Pflugmacher die Methode bereits angewandt – mit guten Ergebnissen: So belegten Studien in der Nachbeobachtung eindeutig die schmerzlindernde Wirkung, betont der Chirurg. Die Risiken seien insgesamt relativ gering. Neben allgemeinen möglichen Problemen wie Infekten könne ein zu tief ins eingesetztes Implantat Nervenschmerzen auslösen. „Aber das lässt sich gut beheben“, betont Pflugmacher. Allerdings bleibt auch dieser operative Eingriff das letzte Mittel.

„Voraussetzung ist, dass das ISG eindeutig als Verursacher identifiziert ist, andere Gründe für die Beschwerden ausgeschlossen sind und dass alle konservativen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden“, sagt der leitende Arzt. Somit komme der Einsatz der iFUSE-Implantate tatsächlich bei einem bis zwei von hundert Patienten mit ISG-Beschwerden in Frage. Für die endet damit aber oft eine lange Leidenszeit – wie auch für Lutz Hollenberg: Er fühlt sich fit, kehrte rasch wieder auf die Laufstrecke zurück – und legte wenige Monate nach dem Eingriff beim sogenannten „Mammutmarsch“ 100 Kilometer in 23 Stunden zurück.