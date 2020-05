Monheim : Tafel benötigt Spenden — Nachfrage hat sich verdoppelt

Die Tafel in Monheim benötigt dringend Lebensmittelspenden, denn die Zahl der Kunden hat sich durch die Corona-Krise verdoppelt. RP-Foto: RALPH MATZERATH Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Tafel des SKFM benötigt dringend Lebensmittelspenden. Die Geschäfte, die bisher gespendet haben, verzeichnen rückläufige Umsätze und höhere Kosten. Auch private Spender und Kantinen sind willkommen.

(elm) Während der Corona-Krise ist die Nachfrage nach Lebensmittel bei der SKFM-Tafel in stark angestiegen. So hat sich beispielsweise die Zahl der „Tafel-Kunden“ im Johanneshaus, Brandenburger Allee 25, aufgrund von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit von bisher 50 auf rund 100 Personen pro Ausgabe verdoppelt. Gleichzeitig schrumpft aber das Angebot an Lebensmittelspenden. Weil die Geschäfte zum einen weniger Umsatz machen und zum anderen mit höheren Kosten zu kämpfen haben.