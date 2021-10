Monheimer haben die Wahl : Katholische Gemeinde ruft zur Wahl auf

Monheim Die katholische Gemeinde Monheim ruft zur Wahl auf: Am 6. und 7. November findet die Wahl des Kirchenvorstands (KV) sowie des Pfarrgemeinderats (PGR) in der Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius statt.

(og) Die Wahlperiode des PGR beträgt vier Jahre, die des KV sechs Jahre. Aufgrund der Corona-Situation haben Katholiken diesmal die Möglichkeit, von der Briefwahl Gebrauch zu machen. Diese kann ab sofort mit einer in den Kirchen St. Gereon oder St. Dionysius sowie in den beiden Pastoralbüros (Franz-Boehm-Straße 6, Von-Ketteler-Straße 12) ausliegenden gelben Postkarten bis spätestens 27. Oktober beantragt werden. In der nächsten Pfarrbriefausgabe ist ein Briefwahlantrag eingearbeitet. Das teilt die Gemeinde mit.