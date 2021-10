Trickbetrüger in Langenfeld : „Falsche Polizisten“ erbeuten mehr als 20.000 Euro

Langenfeld Ein Langenfelder Ehepaar ist am Montag Opfer von Trickbetrügern geworden. „Falsche Polizeibeamte“ haben von den alten Leuten (81 und 78 Jahre alt) Bargeld im Wert von mehr als 20.000 Euro erbeutet.

Durch geschickte Gesprächsführung, so berichtet die Polizei, setzt der Anrufer den 81-Jährigen derart unter Druck, dass er am nächsten Tag zu seiner Bank geht und dort mehr als 20.000 Euro abhebt. Am darauf folgenden Tag, also am Dienstag, ist der Übergabetermin an dem Haus des Paares in einem Immigrather Wohngebiet. Als der 81-Jährige am Abend dann bei der Langenfelder Polizeiwache anruft, um sich mit dem vermeintlichen Kriminalbeamten verbinden zu lassen, fliegt der Schwindel auf. Der Geldabholer soll etwa 30 Jahre alt sei, hat blonde Haare, ist circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und spricht akzentfreies Deutsch.