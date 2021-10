Zwei Monheimer angeklagt : Prozess gegen Darknet-Dealer gestartet

Düsseldorf/Monheim Seit Dienstag stehen zwei Monheimer vor dem Düsseldorfer Landgericht, die im Internet mit Kokain gehandelt haben sollen. Ihnen wird zudem Geldwäsche vorgeworfen.

Eine Verdachtsanzeige des BKA wegen Geldwäsche veranlasste die Ermittler zu einem Monitoring des Darknet. Ein Vendor (Verkäufer) namens „Cheech and Chong“ hatte Gold für Bitcoins angeboten. Die Ermittler richteten daraufhin eine Telefonüberwachung und die GPS-Überwachung des Audi A6 des 33-jährigen Angeklagten ein. Letztere offenbarte, dass dieser nahezu täglich drei Postfilialen aufsuchte. Anhand der E-Mail-Überwachung konnten die Ermittler zudem feststellen, dass der Monheimer in großen Mengen Verpackungsmaterial bestellte.

Im Darknet fanden die Ermittler 13 Plattformen, auf denen der Monheimer als „Cheech and Chong“ auftrat, wobei er durch seinen öffentlichen PGP-Schlüssel eindeutig identifizierbar war. Er wurde über die Betreiberplattform bitcoin.de identifiziert, bei der er mit Face-ID und Personalausweis ein Konto (Wallet) eingerichtet hatte. Weil der Kokainhandel über Kryptowährung lief, wurden die Bitcoins, die die Plattform-Betreiber treuhänderisch von seinen Kunden entgegennahmen, an seine registrierte Wallet ausgekehrt. Diese wiederum war mit einem Konto bei der Fidor Bank AG verknüpft, um die Kryptowährung in Euro übertragen zu können. Die Bank wandte sich im Herbst 2020 wegen des Verdachts der Geldwäsche an die Finanzaufsicht, weil dort innerhalb kurzer Zeit 100.000 Euro auf das Konto eingegangen waren.