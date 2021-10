Autobahn Langenfeld : A542: Weitere Sperrung in Langenfeld

Langenfeld Ab Mittwoch (13. Oktober) bis einschließlich Freitag (22. Oktober) ist an der Anschlussstelle Langenfeld-Immigrath keine Auffahrt auf die A542 zum Autobahndreieck Langenfeld möglich.

(og). Ab Mittwoch (13. Oktober) bis einschließlich Freitag (22. Oktober) ist an der Anschlussstelle Langenfeld-Immigrath keine Auffahrt auf die A542 zum Autobahndreieck Langenfeld möglich. Darauf weist die Autobahn GmbH hin. Eine Umleitung über die Bergische Landstraße und die Straße „Hardt“ zur A3-Anschlussstelle Solingen ist mit Rotem Punkt ausgeschildert. Die Autobahn GmbH Rheinland sichert eine Böschung im Nachgang an die Unwetterereignisse um Juli. Die verheerenden Unwetter im Juli hinterließen in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz nie gekannte Schäden und kosteten hunderte Menschen das Leben. So wurde auch die Infrastruktur im südlichen Rheinland und nördlichen Rheinland-Pfalz massiv zerstört: weggespülte Brücken, auf kompletter Breite durchpflügte Autobahnen, über Kilometer abgerutschte Böschungen sowie eingestürzte Lärmschutzwände. Allein an den Autobahnen im Rheinland entstanden Schäden bis zu 100 Millionen Euro. In der Spitze waren während und nach den Unwettern mehr als 130 Kilometer Autobahn (in einfache Richtung) zwischen Wuppertal und Sinzig teil- oder vollgesperrt. Bereits am Freitag nach den Unwettern begannen die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten. An nahezu allen Stellen im weiträumig zerstörten Infrastrukturnetz wird gleichzeitig gearbeitet. Die Baufirmen haben alle verfügbaren Mitarbeiter in das Krisengebiet geschickt, um dort die Arbeiten voranzutreiben.