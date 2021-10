Am Monheimer Greisbachsee : Stadt stellt Bürgern neue Marinapläne vor

Die Stadt will am kommenden Dienstag neue Pläne für die Nutzung des Greisbachsees vorstellen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Stadt Monheim lädt für Dienstag zu einem Bürgerschaftsabend ins Bürgerhaus Baumberg ein. Dort werden die überarbeiteten Pläne für den Greisbachsee vorgestellt.

Im Mai 2020 hat die Stadt ihre Pläne für den Bau einer Marina im Greisbachsee erstmals öffentlich gemacht – als Teil einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme für das Gebiet zwischen Kielsgraben und Sandstraße. Die Ideen und Pläne für das insgesamt rund 80 Hektar umfassende Gesamtgebiet sehen unter anderem einen Durchstich vom Greisbachsee zum Rhein vor. Damit hat die Stadt eine Flut von Diskussionen ausgelöst – in den Fachausschüssen und den Beteiligungsportalen. Jetzt sollen modifizierte Pläne vorgestellt werden.

Denn: „Deutlich wurde in der rege kommentierten Beteiligung vor allem der Wunsch, den See der Allgemeinheit zugänglich zu machen“, heißt es in der Ankündigung. Dafür hat sich auch der Rat in seiner Sitzung im Juni 2020 ausgesprochen und die Verwaltung beauftragt, für eine Marina im Greisbachsee, für eine Badenutzung des Sees und für einen alternativen Marina-Standort am Baumberger Rheinufer Planungen auszuarbeiten, und die Ergebnisse in drei Varianten dem Stadtrat vorzulegen.

Info Für Besucher gilt die 3G-Regel Beginn Bürgerhaus Baumberg, Humbodtstraße 8, Dienstag, 19. Oktober, um 18 Uhr Zugang zum Bürgerhaus ist Personen möglich, die entweder vollständig geimpft, vollständig genesen oder negativ getestet sind. Das Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein. Es besteht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.

Nach rund einem Jahr Ausarbeitung liegen die Ergebnisse nun vor und werden in einem Bürgerschaftsabend am Dienstag, 19. Oktober, um 18 Uhr im Bürgerhaus Baumberg der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Plankonzeption kann bereits ab 17.30 Uhr am Veranstaltungsort eingesehen werden.

Nach dem Bürgerschaftsabend können Monheimer in einer weiteren Konsultation erneut zu dem Vorhaben und den nun konkreteren Möglichkeiten Stellung beziehen. Erst im Anschluss an die Bürgerschaftsbeteiligung entscheidet dann der Rat, welche Nutzungsart für den Greisbachsee infrage kommt.

Ziel der Stadt ist es, die prominente Lage am Rhein zu nutzen. Mit einem kleinen Hafen am Greisbachsee könnte der Fluss stärker an das Stadtleben heranrücken, sein Naherholungswert steigen und die Stadt auch auf dem Wasserweg erreichbar werden. Zu diesen ersten Überlegungen über eine Marina hat die Stadt im Frühjahr 2020 eine Machbarkeitsstudie (Agentur CDM Smith) vorgestellt.

Diese ist nicht nur in der Politik, sondern auch bei den direkten Anwohnern an der Sandstraße kritisch hinterfragt worden. Peter Schneider etwa fürchtet, dass durch den Bau eines Kanals – zwischen Aalschokker und Leda – die Stadtteile Monheim und Baumberg weiter getrennt würden. Außerdem sieht er die Gefahr, dass beispielsweise „Hobbykapitäne“, die ein Boot vom Rhein aus durch einen engen Kanal Richtung See steuern müssten, mit den Strömungsverhältnissen nicht zurechtkommen könnten. Auch ökologische Fragen wirft er auf, weil der Kanal durch Ausgleichsflächen und Wald führen müsste.

Manfred Poell für Bündnis 90/Die Grünen lehnte das Projekt Marina kategorisch ab, da Spundwände, Schleusenbauwerk und Brücke einen zweistelligen Millionenbetrag verschlingen würden. Außerdem äußerte er Bedenken wegen des Landschaftsschutzes.

Auch die CDU möchte keinen Hafen im Greisbachsee. Markus Gronauer fürchtete, dass ohnehin nur wenige Boote den Weg in den Hafen im Greisbachsee suchen würden. Da würde sich die Zahl (88) der angenommenen Liegeplätze nie rechnen. Außerdem könnte es aufgrund der Boote zu Staus auf der Monheimer Straße kommen. Abdelmalek Bouzarah fand das Projekt zu teuer. Eine Öffnung des Sees könnte sich die SPD jedoch vorstellen – allerdings ohne Marina.