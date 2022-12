Volkshochschule Monheim Einführungskurse bei der VHS in Computer und iPad

An drei Freitagen, 13., 20. und 27. Januar, jeweils von 15 bis 17.30 Uhr, können Interessierte „Erste Schritte am Computer mit Windows“ (Kursnummer 23S7101) wagen. Dozentin Rosaria Friedrich vermittelt die notwendigen Grundlagen, um Sicherheit in der alltäglichen Nutzung zu gewinnen. Die Teilnahme kostet 27 Euro. Wer statt eines Windows-PCs einen Mac nutzt, ist im Kurs „Einstieg in den Mac“ (Kursnummer 23S7102) richtig. Der Kurs findet an den Dienstagen 17., 24. und 31. Januar, jeweils von 16 bis 18.15 Uhr statt. Dozent Frank Schwalfenberg erläutert unter anderem den ersten Start, die Tastatur, den Desktop und seine Elemente, die Menüleiste und deren Bedeutung. Teilnehmersollten ihr eigenes Gerät mitbringen. Die Teilnahme kostet 27 Euro. Um den Umgang mit dem iPad geht es an den Dienstagen 17., 24. und 31. Januar, jeweils von 19 bis 21.15 Uhr im Kurs „iPad für Einsteiger“ (Kursnummer 23S7401). Das iPad ist inzwischen ein richtiges Multifunktionsgerät, das mit jeder neuen Version des Betriebssystems neue Funktionen erhält. In seinem Kurs gibt Dozent Frank Schwalfenberg einen Überblick über das iPad und geht dabei auch auf die interessanten und weniger bekannten Funktionen und Möglichkeiten ein, die das iPad zu bieten hat. Die Teilnahme kostet 27 Euro.