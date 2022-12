Marie-Colinet-Sekundarschule Digitale Pens für Hildener Sekundarschüler gespendet

Beide bedankten sich herzlich für die Unterstützung der digitalen Entwicklung ihrer Schule. Nicht jedem Schüler oder jeder Schülerin ist es möglich, geeignetes Zubehör für die schuleigenen iPads anzuschaffen. Durch die Spende des „Mein Kinderkram“ ist diese Möglichkeit nun jedem Schüler und jeder Schülerin gegeben. Die digitale Entwicklung an der Marie-Colinet-Sekundarschule in Hilden ist sowohl für die Lehrer-innen als auch für die Schüler/-innen fester Bestandteil des Unterrichtes. Neu ist, dass jeder kostenfrei sogar ein eigenes iPad zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das Team von „Mein Kinderkram“ freut sich, mit dem beliebten Trödelangebot einen Beitrag dazu geleistet zu haben und ist dankbar für alle Menschen, die dabei geholfen haben, eine so tolle Spendensumme erreicht zu haben.