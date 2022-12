Fußball, Oberliga FCM holt zwei Neue für die Rückrunde

Dzenan Mucic wurde insgesamt sechs Jahre in der Jugend des VfL Bochum ausgebildet, ehe er in seinem ersten Seniorenjahr nach Kroatien in die 2. Liga wechselte. Nachdem er nach Deutschland zurückkehrte, schloss er sich in der vergangenen Spielzeit dem Oberligisten FC Kray an. Vom Westfalenligisten TuS Sinsen kommt der 21-jährige Wuppertaler nun ins Rheinstadion zum 1. FC Monheim (FCM), um den Abgang von Ali Gülcan zu kompensieren.