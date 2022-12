Magazin liegt ab sofort in Monheim aus Künstlermagazin zum „monheim_cube“

Was er den Menschen zu seinem „monheim_cube“ mit auf den Weg geben wolle, fragt Kunstschulleiterin Katharina Braun im Magazin-Interview mit dem Künstler. Kuballs Antwort: „Mein erster Gedanke – Bitte eintreten! Denn der ‚monheim_cube‘ und seine Fragmente bieten Bereiche an, die sich sonst im öffentlichen Raum nicht so zahlreich bieten. Es ist also auch im Vielklang mit den anderen Projekten der Kunst in Monheim am Rhein ein neues Angebot, sich einmal als Impulsmanipulator oder Lichtmanipulatorin zu betätigen und zu erleben.“ Es gebe auch Texte über die Bedeutung von Licht im Allgemeinen und den musikalischen Beitrag zum Werk durch Klangkünstler Frank Schulte und die Monheim Triennale, so ein Interview mit Triennale-Intendant Reiner Michalke, teilt die Pressestelle mit. Elke Buhr hat ebenfalls einen Beitrag unter dem Titel „Ist das Kunst oder kann das weg?“ verfasst. Die Chefredakteurin vom Berliner Monopol-Magazin für Kunst und Leben ordne darin den heutigen Wert von Kunst im öffentlichen Raum ein. Kunst, so Buhr, brauche, um überhaupt erst zur Kunst zu werden, immer auch ein Publikum, das gemeinsam beschließt, ein Objekt überhaupt erst als Kunst zu erkennen und zu diskutieren. Debatten seinen dabei ganz normal. Kunst im öffentlichen Raum sei „schwierig“, weiß die Redakteurin – auch weil die Öffentlichkeit, die über sie urteilen soll, sich gewandelt habe. Vor allem außerhalb der Mauern eines Museums würden sich Kunstwerke einer zersplitterten Öffentlichkeit gegenüber sehen. Sie sagt: „Gemeinsam haben die Menschen vor allem, dass sie eher auf ihre persönlichen kleinen Bildschirme schauen als gleichzeitig in eine bestimmte Richtung.“ Deshalb sei es heute die Aufgabe von Kunst im öffentlichen Raum, sich überhaupt erst als Kunst zu beweisen und die Menschen, die mit einem Werk konfrontiert werden, zu einem Publikum zu machen. „Dieses Publikum muss sich nicht einig sein. Aber es muss dem überflüssigen Ding, das da rumsteht und kein Müll sein will, seine Aufmerksamkeit schenken wollen, und sei es nur für einen Moment. Beides muss immer wieder hergestellt werden: das Kunstwerk an sich und auch die Öffentlichkeit, die sich mit ihm beschäftigt. Erst wenn das gelingt, kann die Debatte losgehen“, sagt Heike Buhr.