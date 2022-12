Sie sind ab 6. Januar unterwegs Sternsinger freuen sich auf ihren Einsatz

Monheim · Am 6. Januar wird um 18 Uhr die Aussendungsmesse an St. Dionysius stattfinden. Doppelt so viele Kinder wie vor der Pandemie machen in Langenfeld und Monheim mit. Sie werden bei ihrer Runde in den Gemeinden von ehrenamtlichen Erwachsenen begleitet. Die Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023 ist Asien.

30.12.2022, 11:03 Uhr

Die Sternsinger Katharina, Jan und Tom (von links) bereiten sich auf ihren Einsatz in Monheim vor. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Sandra Grünwald