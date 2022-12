Volleyball, Frauen-Oberliga Geduld ist Hildebrands größter Pluspunkt

Sie identifiziert sich mit ihrem Herzensverein. Bereits im Alter von 13 Jahren meldete sich Jürina Hildebrand in der Volleyball-Abteilung der SG Langenfeld (SGL) an, der sie nach wie vor angehört. Als die heute 24 Jahre junge Außenangreiferin im Sommer von der Landesliga-Reserve in die Oberliga-Mannschaft befördert wurde, ging für sie ein Traum in Erfüllung. „Für mich persönlich bedeutet dieser Wechsel den bislang größten Erfolg. Ich genieße die Zeit in der Oberliga“, betont Hildebrand.