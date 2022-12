VHS-Programm Monheim VHS-Programm fürs erste Halbjahr ist da

Das Programmheft wird in diesen Tagen an allen relevanten Stellen der Stadt ausgelegt – in der VHS an der Tempelhofer Straße 15, im Foyer des Rathauses, bei den Monheimer Kulturwerken sowie in anderen städtischen Stellen. Es steht ab sofort unter www.vhs.monheim.de online zur Verfügung. Kurse können dort oder in der Geschäftsstelle gebucht werden.