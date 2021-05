Edisonstraße in Monheim : Ein Verletzter nach Brand in Abluftanlage bei Firma Apt

Die Monheimer Feuerwehr löschte den Brand bei der Firma Apt an der Edisonstraße. Foto: Patrick Schüller

MONHEIM Bei einem Brand in einer Halle der metallverarbeitenden Firma Apt an der Edisonstraße ist am Donnerstagnachmittag hat ein Mitarbeiter eine Rauchvergiftung erlitten.

Gegen 16 Uhr war die Feuerwehr durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte qualmte es bereits erkennbar. Laut Feuerwehrsprecher war in der Halle eine Abluftanlage in Brand geraten. Das Feuer hatte sich bereits auf die Dachfläche ausgebreitet. Umgehend leiteten die Wehrleute innen und außen einen Löschangriff ein, erhöhten parallel die Alarmstufe auf „Vollalarm“. Ein Verletzter musste nach rettungsdienstlicher Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, folgten umfangreiche Nachlöscharbeiten. Während des Einsatzes waren die Edisonstraße und die Böttgerstraße für den Verkehr gesperrt.

