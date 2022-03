Osterferien in Monheim : Monheim bietet buntes Programm für Osterferien

Im Ulla-Hahn-Haus geht es um Krimis. Foto: Stadt Monheim/Tim Kögler

Monheim Die Natur erkunden, Filme drehen, werkeln, malen, basteln: Rund 30 Angebote macht die Kinder- und Jugendförderung. Sie stellt die verschiedenen Projekte vor.

(og) Ob Feuer machen wie die Römer, an einem Ausflug ins Phantasialand teilnehmen oder Kunstwerke aus Schwemmholz gestalten – die Osterferien in Monheim versprechen abwechslungsreich zu werden.

Haus Bürgel Die Bürgeler Ferienaktionstage finden von Montag, 11., bis Donnerstag, 14. April, statt. Gemeinsam bieten die Biologische Station, das Römische Museum und die Kaltblutpferdezucht Reuter täglich von 8.30 bis 17 Uhr ein Ganztagesprogramm inklusive Mittagessen an, bei dem es viel zu entdecken gibt: So schlüpfen Kinder zwischen acht und zwölf Jahren etwa in die Rolle eines Archäologen und graben Fundstücke aus, bauen Insektenhotels, lernen wie man richtig Feuer macht oder besuchen die Kaltblutpferde auf dem Hof. Die Aktionen sind einzeln buchbar. www.hausbuergel.de oder Tel. 02173 951-8930.

Jugendklub Baumberg Dort dürfen Kinder zwischen sieben und 13 Jahren übernachten. Zudem hat sich das Team an drei Tagen zwischen dem 11. und dem 13. April Ausflüge in und rund um Monheim ausgedacht. Anmeldung: Tel. 02173 956-935 oder E-Mail an fschwab@monheim.de.

Haus der Jugend lädt Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren ab dem 12. April zu einer Werkwoche an die Tempelhofer Straße 17 ein. Dabei können die Teilnehmenden zusammen mit den Betreuenden kleinere Renovierungsarbeiten im Haus durchführen. Außerdem können sich Kinder zwischen zehn und 13 Jahren zur Osterferienfreizeit anmelden. Die Anmeldung läuft über die Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der weiterführenden Schulen. Kontakt ins Haus der Jugend, Tel. 02173 951-738.

Kinder- und Jugendförderunglädt zu einem Tagesausflug wahlweise ins Phantasialand in Brühl, am 13. April, oder in die Trampolinhalle Super Fly Air Sports in Düsseldorf, am 21. April, ein. Kinder ab zwölf Jahren können zu ermäßigten Preisen teilnehmen. Anmeldeformular: www.monheim.de/ferien

Bibliothek Am 19., 20. und 21. April können Jugendliche ab 14 Jahren Stop-Motion-Filme in der Bibliothek drehen. Filmemacher André Linhoff erweckt mit dieser Technik reglose Objekte, wie Legofiguren, scheinbar zum Leben. Gemeinsam mit den Teilnehmenden dreht er mit viel Kreativität kurze Lego-Filme. Anmeldung: Tel. 02173 951-4130 oder per E-Mail an bibliothek@monheim.de

Kunstschule Vom 11. bis zum 14. April können Sechs- bis Zehnjährige dort farbenfrohe Tierkinder basteln. Süße Lämmchen, Hasen und Küken warten darauf, in Zeichnung, Malerei und als Skulptur zum Leben erweckt zu werden. In der zweiten Ferienwoche geht es für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren auf eine künstlerische Exkursion zum Rheinbogen, um dort vier kreative Tage zu verbringen und Landschaftskunstwerke aus Schwemmholz, Wolle und Farbe herzustellen. Anmeldung: kunstschule@monheim.de oder Tel. 02173 951-4160.