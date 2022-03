Osterferien in Rommerskirchen : Buntes Programm für Jugendliche

Osterferien in Rommerskirchen

Sowohl im Jugendhaus JUST-in in Rommerskirchen als auch im GIL‘ty - das Café gibt es Ferienangebote für Kinder und Jugendliche. Foto: Friederike Winterberg

Rommerskirchen Die Jugendeinrichtungen in der Gemeinde halten verschiedene Angebote für die Osterferien bereit. Was Kinder und Jugendliche erwartet.

Die Osterferien stehen (fast) vor der Tür und Kinder Jugendliche fragen sich, was sie mit der freien Zeit anfangen sollen. Die Mitarbeiter der Jugendeinrichtungen in Rommerskirchen haben sich dazu Gedanken gemacht und einige Angebote zusammengestellt.

Im „GIL’ty-das Cafè“ in Butzheim stehen Kindern ab 10 Jahren in der ersten Osterferienwoche vom 11. bis 14. April täglich von 10 bis 14 Uhr verschiedene Angebote zur Verfügung. Es wird gekocht, gebacken und es finden kreative Bastel- und Upcycling-Angebote statt. Zudem sollen das Beet und Hochbeet im Garten rekultiviert und bepflanzt werden. Kosten: Insgesamt 5,00 € für alle Angebotstage. Anmeldung bei Jan Werneyer unter 0176 43465099 oder jan.werneyer@kja-duesseldorf.de. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt.

Im Jugendhaus JUST-in und der Kletterfabrik Köln findet am 11. April das Angebot „Klettern und Bouldern“ für Teilnehmer von 10 bis 15 Jahren statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof in Rommerskirchen, von dort geht es gemeinsam mit dem ÖPNV zur Kletterfabrik nach Köln. Dort wird ein zweistündiger Kletterkurs mit einem Trainer absolviert. Zwischen 14 und 14.30 Uhr ist die Rückkehr geplant. Jeder Teilnehmer benötigt Hallenturnschuhe, sportliche Kleidung und eigene Verpflegung. Die Kosten betragen 12 Euro. Anmeldung beim Jugendhaus JUST-in, Friederike Winterberg unter 0176 43466834 oder friederike.winterberg@kja-duesseldorf.de. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt.