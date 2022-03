Dunkle Wolken am Steuerhorizont : Haushaltslücken in Sichtweite Bürgermeister warnt Politik

Haushaltslücken in Sichtweite Bürgermeister warnt Politik

Dunkle Wolken am Steuerhorizont

Langenfeld Der finanzielle Ausblick auf 2022 und auf 2023 war zu Beginn des Jahres fast noch rosig. Doch mit dem russischen Angriff auf die Ukraine drohen dem Langenfelder Haushalt Lücken.

Bürgermeister Frank Schneider erwartet in diesem Jahr deutliche Rückgänge bei den Steuereinnahmen und eine Kostenexplosion insbesondere bei den Energie- und Baukosten, die sich im Haushalt niederschlagen. Das erklärt er gegenüber der Politik während der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Der Bürgermeister verweist auf das Defizit von 17,8 Millionen Euro und geht davon aus, dass die Verwaltung nicht alle geforderten Maßnahmen umsetzen könne.

Zuvor hatte Kämmerer Thomas Grieger durchaus positive Zahlen vorgelegt. So seien die Steuereinnahmen im vergangenen Jahr höher ausgefallen, als die Verwaltung es geplant hatte. Insbesondere zeigten sich die Langenfelder Gewerbebetriebe als relativ krisenfest und überstanden Corona besser als von der Verwaltung befürchtet. Auch die Anteile an der Einkommenssteuer stiegen an. Den gestiegenen Einnahmen stehen allerdings noch höhere Ausgaben von geplant 12,8 Millionen Euro gegenüber. Über die sogenannte Ausgleichsrücklage können Defizite ausgeglichen werden.