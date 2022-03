Monheim Planungsausschuss : Politik schafft Planungsrecht für dichtere Bebauung

Monheim Auf zwei innerstädtischen Grundstücken sollen bestehende Häuser abgerissen und durch jeweils zwei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser ersetzt werden. Dafür muss aber erst Planungsrecht geschaffen werden.

(elm) Die Wirtschaftskraft der Stadt und die vielfältigen Vergünstigungen für Familien ziehen weiterhin ansiedlungswillige Menschen an. Daher rücken – mangels größerer Flächenreserven – immer mehr Baulücken und bereits erschlossene Grünflächen in der Innenstadt in den Fokus der Stadtplanung. Für zwei solcher Grundstücke soll der Planungsausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag, 17. März, neues Planungsrecht schaffen. Das erste Grundstück, ein Garten an der Frohnstraße, liegt zwischen den Häusern Neustraße 29 im Norden, Krummstraße 3 und 4 im Westen und Frohnstraße 29 im Osten. Während dort bisher nur eine zweigeschossige Bebauung zulässig ist, sollen mit Hilfe des Bebauungsplanes 165M künftig drei Vollgeschosse plus Staffelgeschoss möglich sein. Der Investor will die bestehende Bebauung entlang der Frohnstraße abreißen und durch zwei parallel nebeneinander stehende dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit 20 Wohneinheiten ersetzen. Die Formen beider Gebäude sollen an den gekrümmten Verlauf der östlich gelegenen ehemaligen Straßenbahngleise angepasst sein, um diese historische Wegeverbindung wieder sichtbar zu machen, heißt es in der Vorlage. Nach Ansicht der Stadtplaner bildet das Bauvorhaben „den Übergang von einer kleinteiligeren Baustruktur im Westen zu den teils massiv wirkenden Baukörpern in der Innenstadt“. Im Westen befinden sich mit den Häusern Krummstraße 4, 6, 8 nämlich drei Baudenkmäler. Die Krummstraße soll künftig nach Haus 8 Richtung Osten verschwenken, um die Sichtbeziehungen in der Kreuzung mit der Frohnstraße zu verbessern.