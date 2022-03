Party in Monheim : Auf in den Monheimer Frühling

Der Verein „Irlandfreunde Leverkusen“ freut sich schon aufs Frühlingsfest unter dem Motto „Willkommen in Irland“. Foto: Tim Kögler Foto: Tim Kögler/Tim Koegler

Monheim Kulinarische Höhepunkte, verkaufsoffener Sonntag, Modenschau und Biathlon-Event locken am Sonntag 27. März, in die Monheimer Innenstadt, die sich ganz im Zeichen der grünen Insel zeigt. Mit zahlreichen Aktionen drücken die Monheimer außerdem Solidarität mit der Ukraine aus.

Monheim (dh) „Fàilte gu Èirinn“ oder auch „Willkommen in Irland“ lautet das Motto des diesjährigen Frühlingsfests in der Monheimer Innenstadt. Ob mit oder ohne Kilt – Besucherinnen und Besucher haben am Sonntag, 27. März, die Möglichkeit beim Verkaufsoffenen Sonntag nach Herzenslust einzukaufen und sich einen schönen Tag in der Monheimer Innenstadt zu machen: Dank zahlreicher Aktionen rund um die Bereiche Mode, Sport und Mobilität unter dem Motto Irland, das von der Europa-Union für die ebenfalls beginnende Monheimer Europawoche 2022 auserkoren wurde.

„Das Frühlingsfest zur Europawoche ist damit seit vielen Jahren auch sowas wie unser Europafest“, sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann. Die derzeitige Unterstützung vieler europäischer Länder für die Ukraine sollen Besucherinnen und Besucher auch beim Frühlingsfest spüren: „Unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine wird sich an einigen Stellen in der Innenstadt zeigen.“ So wird unter anderem ein Kreidekünstler den Kreisverkehr am Rathausplatz in ein überdimensionales Peace-Zeichen als internationales Friedenssymbol verwandeln.

Das Fest und das Bühnenprogramm beginnen um 11 Uhr. Von 13 bis 18 Uhr öffnen, begleitend zum bunten Frühlingsfest-Treiben, auch die Geschäfte. „Wir haben gemeinsam wieder ein tolles Programm für die ganze Familie entwickelt und freuen uns auf einen schönen Start in den Frühling“, sagt Citymanagerin Sina Schmidbauer. „Wir möchten zeigen, dass man auch in Zeiten wie diesen ein wenig Normalität braucht, um die Seele zu pflegen.“ Bürgermeister Daniel Zimmermann eröffnet ab 12.30 Uhr das Frühlingsfest und die Europawoche gemeinsam mit dem Botschafter der Republik Irland Dr. Nicholas O'Brien und dem Vorsitzenden der Monheimer Europa-Union Manfred Klein.

Besucherinnen und Besucher können den Charme der grünen Insel sowie landestypische Produkte, Musik und Gastronomie auf der Alten Schulstraße hautnah erleben. Wer schon immer mal Guinness, Fish and Chips, herzhaftes Sodabread oder süße Scones probieren wollte, kommt hier auf seine Kosten. Dazu tönen die markanten Klänge von irischer Musik und an Infoständen gibt es Wissenswertes über das Land der weiten grünen Wiesen, des Whiskeys und der Kobolde zu erfahren. Kulinarisches finden Hungrige zudem auf der Streetfood-Meile auf der Krischerstraße. Hier locken Bio-Burger mit Fleisch oder als vegetarische Variante, Wurst in Bioqualität, Spießbraten, türkische Spezialitäten, indischer Dhal-Topf, Champignons, Blumenkohl, Flammkuchen, Chili con und sin carne, Knödel, Cocktails, Reibekuchen, Crêpes, Poffertjes, Frozen Cappuccino und weitere süße Leckereien hungrige Besucherinnen und Besucher an.

Auf die jungen Gäste wartet eine tolle Bastelaktion. Kreativ gestaltet werden können das Nationalsymbol Irlands – das Kleeblatt – oder Friedenstauben, als Symbol gegen den Ukraine-Krieg. Ob mit Fingerfarben, Buntstiften oder Wassermalfarben – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.