Für Kinder und Jugendliche in Nettetal : Stadtbücherei bietet Workshops für Kinder in den Osterferien an

In den Osterferien bietet die Stadtbücherei in Breyell Kreativ-Workshops für Kinder an. Foto: Stadt Nettetal

Nettetal Vom 11. bis 23. April sind Osterferien in NRW. Die Stadtbücherei Nettetal bietet in diesem Zeitraum wieder zwei Kreativ-Workshops für Kinder an.

(hb) Die Stadtbücherei hat in den Osterferien für Kinder einiges zu bieten: In der Comic-Schreibwerkstatt zeigt Autorin Andrea Rings, wie man mit Hilfe von iPads, Stiften und Apps eine eigene Geschichte in Bildern erzählen sowie einen Comic-Helden erfinden kann. Die Schreibwerkstatt findet vom 11. bis zum 14. April, jeweils von 13 bis 17 Uhr, statt. Mitmachen kann, wer zwischen neun und 18 Jahren alt ist. Die Teilnahme ist kostenlos.

In der zweiten Ferienwoche heißt es wieder „Aus alt mach neu“. Im Rahmen des Kulturrucksackprogramms steht am Dienstag, 19. April, von 9.30 bis 13.30 Uhr ein Upcycling-Workshop mit Eva Brachten auf dem Programm. Die Expertin für nachhaltiges Basteln und Werken zeigt, wie man aus alten Kleidungsstücken etwas Neues macht.

Weiter geht es am Donnerstag, 21. April, von 14 bis 16 Uhr mit dem Schmuckworkshop „Lederarmband“. Die Goldschmiedin Christiane Gerlach unterstützt nicht nur bei der Entwicklung einer Idee, sondern sie zeigt auch, wie das Armband selbst hergestellt werden kann. Die Teilnahme an beiden Workshops ist für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren kostenfrei. Anmelden kann man sich in der Stadtbücherei, Telefon 02153 72031 oder online unter: stadtbücherei@nettetal.de.

