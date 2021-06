Alte Wand wird saniert : Neue Graffiti-Wand für Monheimer Sprayer

Die Stadt Monheim stellt Sprayern an der Siemensstraße eine neue Wand zur Verfügung. Zum Start hat David Bredin alias Dabre mit einigen Freunden erste Motive an die Wand gebracht. Foto: David Bredin

Monheim Die Stadt stellt Sprayern eine weitere Wand an der Siemensstraße zur Verfügung, auch dort gelten Fairness-Regeln.

(elm) An der Baumberger Chaussee dürfen sich seit vielen Jahren Graffiti-Sprayerinnen und Sprayer austoben. Jetzt gibt die Stadt eine weitere Wand für Graffiti frei: An der Ecke von Daimlerstraße und Niederstraße stehen den Künstlern rund 120 Meter zur Verfügung. Zum Start hat der Monheimer Sprayer David Bredin alias Dabre mit einigen Freunden erste Motive an die Wand gebracht. Den Kontakt hatte das Haus der Jugend hergestellt.