Feuerwehr Monheim : Feuerwehr rettet mit neuem Rüstwagen  Menschen 

Feuerwehr und Rettungsdienst arbeiten bei Autounfällen Hand in Hand. Im Hintergrund der neuen Rüstwagen. Foto: Thomas Spekowius

Monheim Monheim Der neue Rüstwagen beherbergt Spezialwerkzeuge zur Personenrettung, wie Schneidgerät, Spreizer und eine Seilwinde. Auch ein Schnelleinsatzboot ist mit an Bord. Kosten der Spezialanfertigung: 550.000 Euro.

(elm) Einen neuen Rüstwagen hat Bürgermeister Daniel Zimmermann jetzt im Rahmen einer Einsatzübung an die Monheimer Feuerwehr übergeben. Hierbei konnte er sich sogleich von der neuen Technik sowie der Leistungsfähigkeit der heimischen Wehr- und Rettungskräfte überzeugen.

Bei dem auf dem Hof der Wache gestellten Einsatzszenario war ein Mann in seinem Auto eingeklemmt, aus dem er von der Feuerwehr befreit werden musste. Noch während der laufenden Befreiungsarbeiten wurde der „verletzte Fahrer“ dabei von den Notfallsanitätern versorgt

Der Rüstwagen, der ab sofort ein 17 Jahre altes Fahrzeug ersetzt, hat unter anderem hydraulisches Equipment wie Schneidgerät und Spreizer an Bord, die in den aktuellen Ausführungen bis zu 700 Bar entwickeln können – also genügend Kraft, um auch modernste Fahrzeuge im Notfall schnell zu öffnen, teilt Sprecher Thomas Spekowius mit. Der Rüstwagen sei durch eine Projektgruppe unter der Leitung von André Linscheid konzipiert und auf Monheimer Einsatzszenarien hin ausgerichtet worden. Er könne auch bei Tief- und Hochbauunfällen sowie bei Einsätzen mit auslaufendem Gefahrgut wertvolle Hilfe leisten.