Großer Andrang in Winterberg erwartet Diese Regeln gelten beim Skifahren in NRW

Aktuell (Montag, 5. Dezember) sind zwei Skilifte am Skiliftkarussel Winterberg und ein Rodellift am Skigebiet Ruhrquelle geöffnet. Die beiden Lifte am Skiliftkarussel sind noch nicht miteinander verbunden, dies soll sich, so die Betreiber, aber in den kommenden Tagen ändern, insofern das Wetter mitspielt.