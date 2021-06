Sommerferien : Workshops für kreative Köpfe im [email protected]

Foto: Stadt Langenfeld/Stefan Pollmanns Jede Menge Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben, bietet das städtische Jugendzentrum [email protected] an der Fröbelstraße 17 in den Sonmerferien.

Langenfeld Rappen, Malen, Schauspiel und Tanz – jede künstlerische Ausdrucksform ist gefragt. Wer mitmachen will, muss sich nach Terminabsprache persönlich anmelden.

LANGENFELD (elm) Das städtische Jugendzentrum [email protected] an der Fröbelstraße 17 bietet in den Sommerferien verschiedene Workshops für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 27 Jahren an. Wer singt, rappt oder ein Instrument spielt, kann beim Rap-Workshop vom 26. bis zum 30. Juli sein Talent unter Beweis stellen. T-Moe zeigt, wie es geht. Die Rapsongs werden am Ende einem Konzertveranstalter vorgestellt.

Bei einem „Offenen Atelier“ am 2. und 3. August, 16 bis 20 Uhr, unter dem Motto „Kunst for Future“ ist Kreativität gefragt. Die Werke werden in der Stadtbibliothek ausgestellt. „Zeig, was in Dir steckt! Sei spontan und kreativ, schlüpfe gemeinsam mit Claudia Behr in viele Rollen und folge Deiner Intuition“, heißt es in der Einladung zum Improvisations-Theater. Das Angebot findet vom 4. bis zum 6. August, 16 bis 20 Uhr, statt.

Wer sich fit halten und lernen möchte, wie man sich selbst verteidigt, kann in dem Angebot „Selbstverteidigung und Kampfkunst“ mit Miguel Monteiro so richtig ins Schwitzen kommen. Das Angebot findet vom 9. bis zum 11. August, 16 bis 20 Uhr, statt.

Wer sich fit halten, neue Tanzformationen ausprobieren und seinen persönlichen Ausdruck verbessern möchte, ist im Angebot „Orientalischer Tanz und Zumba“ am 12. August, 16 bis 20 Uhr, an der richtigen Adresse. Workshop-Leiterin ist Sybille Klug, Inhaberin einer Tanzschule.

Zahlreiche weitere Angebote wie Billard oder Tischtennis spielen, Musik hören, Playstation zocken oder auch Tomaten pflanzen runden das Angebot montags bis freitags, von 16 bis 21 Uhr, ab.