In der Nacht zu Mittwoch : Einbrecher im Real-Markt stehlen Handys und Tablets

LANGENFELD Einbrecher haben in der Nacht zu Mittwoch aus dem Real-Markt an der Rheindorfer Straße mehrere Smartphones, Tablets und Elektronikgeräte gestohlen.

Nach Ermittlungen der Polizei hatten die noch unbekannten Täter um 1.44 Uhr zwei Glastüren eingeworfen; mit einem zuvor an der Rheindorfer-/Hausinger Straße ausgehobenen Gullideckel. So gelangten sie in den Supermarkt, wo sie gezielt in der im vorderen Bereich liegenden Elektronikabteilung die genannten Geräte entwendeten.