Stadtmitte : Markthalle bekommt Wintergarten

Der Innenbereich wird hell und freundlich. Eine Treppe oder ein gläserner Aufzug sollen die Gäste nach oben zu einer Empore bringen.

Die Markthalle ist ein beliebter Treffpunkt, und mittags lässt sich an den Markttagen oft gar kein freier Tisch mehr ergattern. Doch der Bau ist in die Jahre gekommen, zwei von acht Imbissbetrieben stehen leer, und sie sind mit Holzlatten verrammelt. Weil immer wieder Lokale geschlossen und neue geöffnet haben, wirkt das Erscheinungsbild der Gastronomie-Betriebe und der Sitzgelegenheiten inzwischen recht uneinheitlich und teilweise leicht abgenutzt. Der Betreiber – die Markthalle Langenfeld GmbH – möchte jetzt drinnen in großem Stil sanieren und plant an der Außenfassade einen Wintergarten und mehr Grün, auch auf dem Dach. Dafür muss der Bebauungsplan geändert werden. Die Politiker im Ausschuss für Stadtplanung stimmten am Donnerstag mehrheitlich dafür. Nur die FDP zog nicht mit.