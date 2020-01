Diensthund beißt zu : Mit 140 km/h durch Langenfeld und Monheim: Raser im Rausch flüchtet vor Polizei

Langenfeld/Monheim Verfolgung endet unter einer Parkbank. Mit gestohlenen Nummernschildern und ohne Führerschein unterwegs.

Das war laut Polizei passiert: Um kurz nach 1.30 Uhr fiel der Besatzung eines Streifenwagens an der Heinrich-Hertz-Straße in Monheim ein älterer blauer Ford Fiesta mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Als die beiden Polizeibeamten im Streifenwagen den Fahrer kontrollieren wollten und ihm dazu die Anhaltesignale zeigten, gab dieser plötzlich Gas und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Berghausener Straße auf die A 59 in Richtung Leverkusen. Auf seiner Flucht schaltete der Mann das Licht an seinem Auto aus und beschleunigte seinen Wagen auf bis zu über 140 Kilometer pro Stunde. Dabei fuhr er sowohl über die A 59 als auch über die A 542, ehe er wieder zurückkehrte und die A 59 an der Ausfahrt Richrath verließ.