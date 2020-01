In der Stadtgalerie : Wahrsagerin lässt die Karten sprechen

In der Stadtgalerie

Wahrsagerin Cara legte in der Langenfelder Einkaufspassage Tarotkarten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Seit zehn Jahren kommt Cara regelmäßig im Januar in die Stadtgalerie, um dem überwiegend weiblichen Publikum die Zukunft vorherzusagen.

Alle Klapp-Stühle in der Reihe vor dem orientalisch und geheimnisvoll anmutenden Zelt sind besetzt; die Schlange der Wartenden reicht bis in die Passage der Langenfelder Stadtgalerie. Schülerinnen, ältere Damen, Hausfrauen und Studentinnen sind gekommen, um sich von Cara kostenlos die Zukunft deuten zu lassen. Cara heißt eigentlich Barbara Chinwuba und sie kommt seit zehn Jahren regelmäßig im Januar für einen halben Tag in die Stadtgalerie.