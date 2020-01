Einkaufen : Biogemüse-Händlerin aus Überzeugung

Langenfeld Die RP stellt Wochenmarkthändler vor. Den Anfang macht Dorrit Furthmann, seit 18 Jahren in Langenfeld präsent.

Der Freitag ist für viele Langenfelder ein besonderer Tag. Am Freitag ist Wochenmarkt. Am Dienstag zwar auch, aber in abgespeckter Variante. Der Freitag bleibt unübertroffen. Seit mehr als 100 Jahren treffen sich die Langenfelder am gleichen Ort, sie reden über gestern und vorgestern, über die Zukunft, ihre Familien, ihre Stadt. Sie plaudern mit den Markthändlern über deren Ware, wo sie herkommt, wie der Reifegrad ist, wie sie schmeckt, ob sie sich für Eintöpfe eignet. Rezepte werden ausgetauscht. Was im Supermarkt aus Platz- und Zeitgründen nicht geht, das funktioniert auf dem Wochenmarkt. Ganz abgesehen davon, dass Obst und Gemüse, Käse und Eier sowie manches Fleisch oft frisch vom Erzeuger oder aus der eigenen Schlachtung kommen. Der Wochenmarkt hat nichts an seiner Beliebtheit eingebüßt. Im Gegenteil. Der Weg in die Stadt ist für viele das freitägliche Ritual, auf das sie sich freuen und das schließlich gekrönt ist mit knackiger Endivie, pflückfrischen Äpfeln, Radieschen, Grünkohl frisch vom Acker, unschlagbaren Kartoffeln, französischem Camembert und holländischem Gouda, die auf den heimischen Tisch kommen.