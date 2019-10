Langenfeld : Leverkusener filmt Streit – ein Schläger sticht zu

Ein unbeteiligter Leverkusener hatte die Schlägerei vor der Diskothek beobachtet und gefilmt. Als die Schläger das mitbekamen, bedrohten sie ihn.

(elm) In der Nacht zu Sonntag ist bei einem Streit vor einer Diskothek an der Schneiderstraße ein 27 Jahre alter Mann aus Leverkusen mit einem Messer leicht verletzt worden. Gegen 4.30 Uhr hatten nach Polizeiangaben zwei Gruppen auf dem Parkplatz vor der Disko aufeinander eingeschlagen. Ein unbeteiligter 27-jähriger Leverkusener habe sie mit seinem Handy gefilmt. Als die Streitenden dies mitbekamen, verlangten sie von dem Leverkusener, dass dieser das Video von seinem Smartphone löschte. Dabei bedrohte laut Polizeibericht ihn einer aus der Gruppe mit einem Messer. Nachdem der 27-Jährige das Video gelöscht hatte, stach er ihm in den rechten Oberschenkel. Freunde des Opfers alarmierten sofort die Polizei, welche nach den geflüchteten Tätern fahndete. Der 27-Jährige wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.