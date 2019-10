Fußball : Sportfreunde entscheiden das Derby für sich

Monheim Der Sieg der Baumberger Reserve gegen Langenfeld verschafft dem Bezirksligisten nach sieben Niederlagen nun wertvolle Punkte im Kampf gegen den drohenden Abstieg. Langenfeld rutscht derweil weiter ab. In der Nachbarstadt erleben sie den dritten punktlosen Spieltag.

Die Stimmung und das Selbstvertrauen waren im Keller. Vor dem Derby gegen den HSV Langenfeld erlebte der Fußball-Bezirksligist SF Baumberg II (SFB) eine lange Krise, in der er sieben Niederlagen hintereinander einstecken musste. Für die junge Baumberger Mannschaft um Spielertrainer Sven Steinfort waren die Verletzungen der Stützen Marcel Bergkemper und Stefan Laschewski weitere Rückschläge. Dennoch konnten die Sportfreunde alle Kräfte mobilisieren und einen knappen 2:0 (0:0)-Erfolg einfahren.

Nach dem Spiel stieg die Stimmung bei den laut feiernden Baumbergern vom Keller in die Höhen an. „Hier ist die Hölle los“, stellte Steinfort fest. „Es fällt eine große Last von unseren Körpern. Insgesamt waren wir zwingender und haben das Spiel verdient gewonnen, auch wenn wir vielleicht ein Tor zu viel erzielt haben.“ Durch den wichtigen Dreier kletterte das Team mit zehn Punkten auf den 16. Rang – und schöpft neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.