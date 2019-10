Stadtgespräch : Trompetenklänge für die Rheumaliga

Langenfeld Bruce Kapusta trat im Sängerheim auf.

Im voll besetzten Sängerheim am Jansenbusch in Immigrath hat jetzt die Arbeitsgemeinschaft Langenfeld/Monheim der Rheumaliga ihr diesjähriges Herbstfest gefeiert. Mit strahlenden Augen begrüßten Teamleiterin Gisela Trapp und Stellvertreter Helmut Kowalski die Mitglieder und Gäste. Wermutstropfen am Ende der Rede war, dass dieses die letzte Begrüßung unter der Leitung der beiden war. In der Mitgliederversammlung im nächsten Jahr stünden sie nicht mehr zur Wahl, teilten Trapp und Kowalski mit. Großer Andrang herrschte am Kuchenbüfett sowie an den belegten Brötchen, wo für jeden eine Schnitte da war. Ordentlich Stimmung brachte Musiker Karl in die Bude, ob zum Mitsingen oder zum Schunkeln. Außerdem wurden Sketche dargeboten. Der Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt von Trompeter Bruce Kapusta. Seine Mischung aus Gesang und Instrumentalmusik war ein besonderes Erlebnis für das Publikum. Ob Klassik, Schlager oder kölsche Hits – die Zuhörer zeigten sich begeistert. Wieder einmal war es Gisela Trapp gelungen, ein tolles Programm zusammenzustellen, wie so oft in den letzten Jahren. Zum Dank gab es kräftigen Applaus.