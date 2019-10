Stadtgespräch : Matschspielplatz funktioniert wieder

Langenfeld Die Stadt-Sparkasse Langenfeld hilft mit einer Spende.

Die Kinder der städtischen Kindertagesstätte Rasselbande in Langenfeld freuen sich riesig, dass ihr Matsch-Spielplatz endlich wieder funktioniert. Möglich ist das Matschen in der Einrichtung am Fahlerweg dank einer Zuwendung aus dem PS-Zweckertrag der Stadt-Sparkasse Langenfeld. Bei der Wiedereröffnung bekam auch Vorstandsmitglied Stefan Noack richtig Lust an dem neuen Spielgerät. „Der Matsch-Spielplatz war inzwischen schon ziemlich in die Jahre gekommen“, erzählt Kitaleiterin Petra Sandow. Kein Wunder, denn das Spielgerät hatte schon satte 20 Jahre auf dem Buckel. „Da kann die Mechanik schon einmal kaputt gehen.“ Deswegen sind jetzt alle glücklich, dass die Pumpe repariert wurde.