Monheim : Musikschule freut sich über neue Instrumente

Die Musikschule Monheim kann jetzt auch Unterricht an Streich- und Schlaginstrumenten erteilen.

Monheim (ilpl) Im Foyer der städtischen Musikschule am Berliner Ring sind neue Instrumente eingetroffen. Für den Aufbau der Kooperation mit dem Otto-Hahn-Gymnasium wurden unter anderem Streichinstrumente und eine vollständige Ausstattung mit klassischen Schlaginstrumenten für Orchester geliefert.

Ab dem zweiten Halbjahr sollen Kinder aus den fünften und sechsten Schuljahren Musikunterricht als „Orchesterklasse“ erhalten. So sollen Instrumentalfächer gestärkt werden, die für den Orchesteraufbau erforderlich sind, aber in der Musikschule bisher kaum angeboten werden konnten. Als Fach fehlte etwa das Schlagwerk bislang im Stundenplan. „Durch die Kooperation mit dem OHG wird aber sicher sehr bald viel Nachfrage entstehen“, sagt Musikschulleiter Jörg Sommerfeld. Insgesamt werden Instrumente im Wert von mehr als 100.000 Euro angeschafft, so Sommerfeld.