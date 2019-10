Regionales Qualitätssiegel : Typisch Neanderland: Leckeres ganz nah

Kreis Mettmann Das 2016 vom Tourismusmarketing des Kreises Mettmann eingeführte Qualitätssiegel hat sich einen Namen gemacht.

Bald schon waren 15 Erzeuger, Gastronome und Dienstleister ausgezeichnet. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Das Projekt wurde mit Plakaten, Flyern, aber auch Bannern an Brücken, Seitenaufklebern an der Regiobahn, mit Anzeigen und in den sozialen Medien umfangreich bekannt gemacht, so dass inzwischen 30 Betriebe das Siegel verwenden dürfen. Durch Verkostungen der Erzeugnisse etwa in der Kreis-Kantine, durch Stände auf Märkten und Aktionen wurde aus dem Projekt eine Marke. „Wie schmeckt das Neanderland? Ihre Produkte geben darauf die Antwort“, sprach Anette Pesler zu den Teilnehmern.