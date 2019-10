Monheim : Monheimer verurteilen Tat in Halle

Monheim Der KKV-Gespächskreis setzt sich für Respekt zwischen den Religionen ein.

(og) Der KKV-Gesprächskreis „Christen treffen Muslime“ verurteilt den Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle. Die Ditib-Moscheegemeinde spricht ihre „tiefe Anteilnahme“ aus und plädiert für Zusammenhalt und Frieden. Mit Abscheu und Entsetzen reagierten die Mitglieder des KKV-Gesprächskreises auf den rechtsextremistischen und antisemitischen Anschlag auf die jüdische Synagoge. „Auch wenn es offenbar ‚nur‘ die Tat eines Einzeltäters war, so bleibt es doch unbegreiflich, dass Menschen zu solchen menschenverachtenden Taten fähig sind“, so Bernd-M. Wehner, Sprecher des KKV-Gesprächskreises, dem neben evangelischen und katholischen Christen auch Muslime angehören. Erdogan Akpolat und Mohamed Adib, Dialogbeauftragte der Ditib-Moscheegemeinde, ergänzen: „Wir verurteilen als türkisch-muslimische Gemeinde Monheim den Terrorakt gegen jüdische Freunde in Halle.“