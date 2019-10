Langenfeld Rudi Paas : Langenfelds Vereine trauern um Rudi Paas

Langenfeld Im Langenfelder Brauchtum war er eine feste Größe. Jetzt ist er im Alter von 93 Jahren verstorben.

(og) Er hatte immer ein freundlich-verschmitztes Lächeln im Gesicht. In der Langenfelder Vereinswelt und im örtlichen Schützenwesen ist er eigentlich nicht wegzudenken. Doch jetzt ist Rudi Paas im Alter von 93 Jahren gestorben. „Er war trotz seines hohen Alters immer noch sehr präsent“, sagt Karsten Fröhlich, Vorstand des Schützenvereins Langenfeld 1834. „Jeder kannte ihn. Was er konnte, hat er für die Vereine getan.“

Gut 70 Jahre gehörte der gebürtige Immigrather Rudi Paas dem Schützenverein Langenfeld 1834, dem Rheinischen und Deutschen Schützenbund an. Er schoss noch immer regelmäßig. Paas, der bis zu seinem Ruhestand als Obermeister bei Mannesmann gearbeitet hatte, bekleidete in 39 Jahren im SV (vormals Reusrather Schützenverein 1834) mehrere Vorstandspositionen. 16 Jahre lang war er Vorsitzender. Er wurde mit der Jan-Wellem-Medaille in Gold (Rheinischer Schützenbund), dem Ehrenkreuz des Sports (Deutscher Schützenbund) und der Langenfelder Ehrenmedaille ausgezeichnet. Über Brauchtum und Vereinsleben schrieb Paas seit 1969 (bis 2018) nebenberuflich für die RP. Er war Gründungsmitglied der IG Schützen in Langenfeld.