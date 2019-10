Monheim : Jugendliche schreiben über Freiheit und den Mauerfall

Monheim (ilpl) Vor genau 30 Jahren, am 9. November 1989, fiel die Berliner Mauer. Bürger aus der ehemaligen DDR strömten über die Grenze, Menschen aus Ost und West lagen sich in den Armen, jubelten und feierten die wiedergewonnene Freiheit.

Wie Jugendliche ihre Freiheit heute wahrnehmen, können sie in einem Schreibworkshop am Samstag, 9. November, von 11 bis 15 Uhr im Ulla-Hahn-Haus, Neustraße 2-4, ergründen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Angebot richtet sich an Teilnehmer ab 15 Jahren. Gemeinsam mit der Autorin und Journalistin Anke Ricklefs, die für SternTV gearbeitet hat und Gedichte und Geschichten schreibt, gehen sie den Worten „Freiheit“, „Aufbruch“ und „Reisen“ auf den Grund und schreiben eigene Texte dazu. Was bedeuten die Worte für mich und mein Leben? Was haben sie den Menschen bedeutet, die die Wende miterlebt haben? Als plötzlich die Mauer fiel und sie von heute auf morgen frei waren. Wie fühlt es sich an, aufzubrechen? Wohin würde ich gerne reisen? Und wie?