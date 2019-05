Aktiv in Langenfeld : Verein unterstützt Behinderten-Werkstätten

Langenfeld Die Freunde und Förderer der WFB haben im vorigen Jahr mit knapp 12.600 Euro geholfen.

Vielfältige Aktivitäten zählte der 1. Vorsitzende, Theo Fleckenstein, bei der kürzlich abgehaltenen Mitgliederversammlung der Freunde und Förderer der WFB Langenfeld auf, so etwa das Sommerfest an der Kronprinzstraße, das Oktoberfest in der Richrather Schützenhalle, die Disco im Februar 2019 in der Hauptstelle der Stadt-Sparkasse und den „Tanz in den Frühling“ am 4. Mai.