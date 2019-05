Lokale Wirtschaft : Langenfelder im Azubi-Finale

Langenfeld Orkan Akmann von Premio-Reifen ist in einem Bundes-Wettbewerb ganz vorne dabei.

„Gute Ausbildung erleichtert die Suche nach Fachkräften“, weiß Anne Sroka-Johann vom Langenfelder Unternehmen Premio-Reifen und freut sich, dass ihr Azubi Orkan Akmann mit besten Aussichten bei einem bundesweiten Ausbildungs-Wettbewerb des Fachverbandes Reifenhandel und Vulkanisier-Handwerk (BRV) ins Finale gelangte. Die Fach-Jury hat den 26-jährigen, der seine Lehre im August 2016 bei Premio begann, mit drei anderen Bewerbern auf die Zielgerade geschickt. Am Donnerstag, 24. Mai, wird einer von ihnen als „Bester Azubi des Jahr 2019“ ausgezeichnet werden. Der Ausbildungs-Award wird an BVR-Mitgliedsunternehmen verliehen, die sich in besonderer Weise aktiv für die Ausbildung engagieren. Dem BVR gehören mehr als 2000 Betriebe an, damit vertritt der Verband rund vier Fünftel des spezialisierten Reifenhandels und -handwerks in Deutschland.