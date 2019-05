Mitmachen : Lions sammeln alte Hörgeräte für Afrika

Monheim Seit Jahresbeginn sind schon 89 Exemplare zusammengekommen.

„Hilfe für kleine Ohren“ – unter diesem Motto sammelt der Lions-Förderverein Monheim Alte Freiheit seit Anfang des Jahres gebrauchte Hörgeräte, um damit Kindern in Entwicklungsländern zu helfen. Mit Erfolg: „Es sind in den vergangenen Wochen bereits 89 Hörgeräte in den Sammelboxen bei den Monheimer Hörgeräteakustikern abgegeben worden“, freut sich Lionsfreundin Sofia Petrova, die das Projekt betreut. Die Geräte werden zunächst nach Wiesbaden an das Hilfswerk der Deutschen Lions geschickt, in Stand gesetzt und dann weiter gesendet, zum Beispiel nach Afrika. Dort kann hörgeschädigten Kindern geholfen werden. Mit Hilfe der Hörgeräte können diese Kinder Sprache erlernen. Für sie verbessern sich die Chancen auf eine Ausbildung und damit auch auf ein selbstbestimmtes Leben. „Wohin also mit dem alten Hörgerät?“ Die Antwort ist auch weiterhin einfach: „In die Lions-Sammelbox bei den Hörgeräteakustikern.“ Der Lions-Förderverein Alte Freiheit bedankt sich bei allen Spendern, die bisher schon der Bitte gefolgt sind – sowie auch bei den Monheimer Hörgeräteakustikern, die die Aktion unterstützen. Weitere Infos unter www.kleine-ohren.de.