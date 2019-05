Lokale Wirtschaft : Bestattungen Schneider seit 70 Jahren in Reusrath

Carolin, Josef (m.) und Christian Schneider in ihrem Betrieb an der Grünewaldstraße. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das Familienunternehmen in dritter Generation hat mit der Tischlerei ein weiteres Standbein.

1944 erhielt Großvater Josef Schneider sen. die Urkunde als Schreinermeister. Am 19. Mai 1949 gründete er an der Grünewaldstraße in Reusrath eine Tischlerei und ein Bestattungsinstitut, eine Kombination, die früher üblich und sinnvoll war. Schließlich wurden die Särge damals tatsächlich einzeln und nach Maß in der Werkstatt gefertigt. Der Betrieb ist also fast auf den Tag genauso alt wie das Grundgesetz – und feierte gestern sein 70-jähriges Bestehen.