Aktion der Verbraucherzentrale Langenfeld : Kita-Kinder gestalten Obst- und Gemüsebeutel

Langenfeld Die Verbraucherzentrale zeigt Alternativen zu den kleinen Plastiktüten für Obst und Gemüse in den Supermärkten auf. Einige Sorten können ganz ohne Verpackung in den Einkaufswagen.

„Dabei können es sich Verbraucher eigentlich ganz leicht machen: Viele Obst- und Gemüsesorten können unverpackt in den Einkaufswagen oder -korb gelegt werden. Als Alternative bieten sich Stoffbeutel mit Zugband an, die sich auch für andere trockene Produkte wie Brot und Brötchen eignen“, sagt Laura Leuders, Umweltberaterin der Verbraucherzentrale in Langenfeld.

An dem seit 2018 bestehenden Runden Tisch Lebensmittelrettung beteiligen sich viele Tafeln und Foodsharer im Kreis Mettmann. Während des letzten Treffens ist die Idee entstanden, in der Aktionswoche Deutschland rettet Lebensmittel! das Thema Lebensmittelverschwendung in einer Kita in Monheim aufzugreifen.