Turmstraße : Kunstautomat birgt kleine kulturelle Überraschungen

Monheim Mit zwei Zwei-Euro-Münzen kann man aus dem historischen Zigarettenautomaten kleine Kunstwerke ziehen. Den Automaten aus den 1960er Jahren haben die Kölner Medienkünstler Simon Brinkmann und Friedrich Boell im Internet entdeckt und umgebaut.

Die Münze klappert im Automaten, Discomusik ertönt, und auf der weißen Fassade blitzt und blinkt buntes Licht – schon die Benutzung des neuen Kunstautomaten sei ein kleines kulturelles Erlebnis, sagt Stadtsprecherin Birte Hauke. Neben dem Eingang der Kunstwerkstatt an der Turmstraße deutet er ab sofort darauf hin, dass das Team der Kunstschule im sanierten Gebäude die Arbeit aufgenommen hat. „Wir kommen gerade an, leben uns langsam ein“, freut sich Katharina Braun, Leiterin der Kunstschule. Der Kunstautomat sei ein Zeichen, dass dort kulturelles Leben stattfinde.

In dem Gebäude aus der Gründerzeit an der Turmstraße 20 befand sich seit 1993 das Restaurant Lay Thai, Inhaberin Wiparat Bormacher servierte im Erdgeschoss bis zu ihrem Ruhestand thailändische Spezialitäten. 2018 kaufte die Stadtentwicklungsgesellschaft das Gebäude und begann mit der Umgestaltung zu einem offenen Haus für zeitgenössische bildende Kunst. Anfang September zogen Sabine und Lars Ohters mit ihrem Café- und Restaurantbetrieb ins Erdgeschoss, nun sind auch in den oberen beiden Etagen vier Mitarbeiterinnen der Kunstschule und die ersten Künstler aktiv. „Es ist immer noch nicht alles fertig, aber wir freuen uns, endlich hier arbeiten und mit Swaantje Güntzel und Jan Philip Scheibe auch die ersten Künstler beherbergen zu können“, sagt Braun. Die offizielle Einweihung werde am 22. und 23. Januar 2022 mit offenen Türen und verschiedenen Aktionen gefeiert.