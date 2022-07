Schlaglöcher und unübersichtliche Stellen : ADFC warnt vor gefährlichen Radwegen in Monheim

Monheim Die Freude am Radeln ist in Monheim nicht ungetrübt, sagt Horst Viebahn, Sprecher des ADFC Langenfeld/Monheim und zeigt Stellen auf, die der ADFC als gefährlich klassifiziert hat.

Auf dem Radweg des Urdenbacher Wegs zwischen dem Ortsausgang von Baumberg und Haus Bürgel ist an drei Stellen der Asphalt aufgeplatzt. Für die Reifen eine Belastung, für den Radler nicht ungefährlich. Das gleiche gilt für die Berghausener Straße: dort befindet sich eine Stolperfalle zwischen der Baumberger Chaussee und der Geschwister-Scholl-Straße. Als gefährlichste Stelle für Radler in Monheim bezeichnet der ADFC-Sprecher ein von den Verkehrsplanern selbst verursachtes Problem.

Wer auf dem Radweg der Rheinpromenade in Richtung Monheim unterwegs ist, wird kurz vor dem Geysir mittels einer Fahrbahnmarkierung auf die Straße geschickt. An einer Stelle, wo sich die Fahrbahn verengt, also für die Pkw keine Ausweichmöglichkeit besteht. „Auch wenn geplant ist, die Verkehrsführung auf der Promenade komplett zu erneuern: diese, bei Radlern auch als „suicide Jump“ verrufene Verkehrsführung muss sofort entschärft werden“, so Viebahn.