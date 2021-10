Lage am Donnerstag im Kreis Mettmann : Knapp zehn Prozent weniger Corona-Infizierte

Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag 49 Infizierte weniger als am Mittwoch. Eine 89 Jahre alte Corona-Patientin ist gestorben. Unser Überblick über die aktuellen Zahlen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag 512 Infizierte erfasst, 49 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 51(-11; 4 neu infiziert), in Haan 39 (-1, 3 neu), in Heiligenhaus 32 (-1; 2 neu), in Hilden 38 (-5, 1 neu), in Langenfeld 39 (+2, 6 neu), in Mettmann 42 (-4; 3 neu), in Monheim 51 (-4; 4 neu), in Ratingen 138 (-11; 5 neu), in Velbert 69 (-14; 1 neu) und in Wülfrath 13 (+/-0, 2 neu). Insgesamt meldet der Kreis 31 Neuinfektionen.