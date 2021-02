Bestatter - Corona vermehrt und erschwert die Arbeit : Trauerfeier mit Abstandsregeln

Die Bestatterinnen Tanja Flabb und Kristina Heger (von rechts) müssen während der Corona-Pandemie auf strenge Hygieneregeln achten. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Bestatter sind während der andauernden Corona-Pandemie auch Krisenmanager und Psychologen. Außerdem müssen sie bei ihrer Arbeit streng auf Hygienemaßnahmen achten sowie viele Regeln und Vorschriften einhalten.

„Wir sind häufig als Psychologen gefragt“, nennt Tanja Flabb den prägenden Eindruck der letzten Monate. „Die Situation ist für die Angehörigen oftmals sehr belastend“, sagt Peter Kreuer. Beide sind Bestattungsunternehmer, die sich in der Corona-Zeit ganz speziellen Herausforderungen gegenüber gestellt sehen. Die Haanerin Tanja Flabb leitet seit Anfang 2019 auch das Institut Fürtsch in Langenfeld, und Peter Kreuer führt mit seinem Bruder Karl das seit 1768 in Monheim in der Poetengasse ansässige Unternehmen.

Die Zahl der Bestattungen ist seit Beginn der Pandemie nicht auffallend gestiegen. Bei Kreuer sind es durchschnittlich 12 bis 18 im Monat. Aber Corona habe die Arbeitsbedingungen entscheidend erschwert, sagt er und nennt ein Beispiel: Wenn der Bestatter von den Angehörigen eines Heimbewohners bei dessen Tod gerufen werde, müsse er vorsorglich mit Schutzausrüstung kommen und vor Betreten der Einrichtung einen Schnelltest absolvieren. Wenn tatsächlich Covid 19 als Todesursache belegt sei (oder nicht ausgeschlossen werden kann), arbeiteten die Bestatter mit Vollschutz-Kitteln, doppelten Handschuhen, Visier und desinfizierten umfänglich. Auch der Verstorbene wird mit einer Maske versehen, weil beim Bewegen der Leiche noch Aerosole freigesetzt werden könnten. Der in desinfizierte Tücher gehüllte Leichnam werde in einem hygienisch gesicherten Leichensack transportiert und in einen verschlossenen und versiegelten Sarg gelegt. „Verabschiedungen am offen Sarg sind leider nicht möglich“, so Kreuer. Das erschwere die Trauerarbeit. „Es gab Fälle, in denen Pflegeheimbewohner schon längere Zeit keinen Kontakt mehr hatten. Angehörigen fehlte die Möglichkeit, Abschied zu nehmen“, nennt Flabb Einzelfälle, die intensive Gespräche mit den Angehörigen erfordern.

Info 31 starben in Langenfeld, 48 in Monheim Kreisgesundheitsamt Nach den Daten des Kreisgesundheitsamtes waren bis 2.2.2021 in Langenfeld 31, in Monheim 48 Menschen im Zusammenhang mit Covid 19 gestorben. Standesamt Die Zahl der in den Standesämtern beurkundeten Sterbefälle zeigt bislang keine Auffälligkeiten. In Langenfeld (Monheim) wurden in den Vorjahren beurkundet: 2018 – 542 (224); 2019 – 580 (235); 2020 -610 (247). Die auffällige Differenz Langenfeld/Monheim rührt daher, dass Todesfälle am Standesamt des Ortes, in dem der Tod eintrat, beurkundet werden. In Langenfeld sind alle Todesfälle des St. Martinus-Krankenhauses urkundlich festgehalten, Monheim hat seit 2013 kein Krankenhaus mehr.