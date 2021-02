Langenfeld/Monheim : Impfstart am Montag, Awo kritisiert Terminvergabe

Impfstart am Montag, Awo kritisiert Terminvergabe

Gleich am Eingang des Impfzentrums wird die Temperatur gemessen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)/Köhlen Stephan (teph)

Langenfeld/Monheim Wenn am Montag die ersten Menschen aus dem Kreis Mettmann über 80 in Erkrath gegen Corona geimpft werden, haben viele andere noch nicht einmal einen Termin vereinbaren können – das berichten viele Leser unserer Zeitung.

„Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in den Ortsvereinen und sozialen Einrichtungen der Awo sowie an den Sorgen- und Hilfe-Hotlines im Kreis Mettmann engagieren sich und erfahren täglich den Frust über das schwierige Anmeldeverfahren“, berichtet Kreisvorsitzender Klaus Kaselofsky. Sie warteten nun auf Nachbesserungen in den Systemen zur Impfanmeldung. „Es scheitert bei der KV daran, dass mit derselben Mailadresse nur eine Person angemeldet werden kann. Das ist völlig praxisfremd und sollte unbedingt geändert werden.“